Donaukanal: „Wir kontrollieren, bis alles passt“

Gewohntes Bild am Freitagabend: Jugendliche haben es sich in Sitzgruppen am Donaukanal gemütlich gemacht. Es wird geplaudert und meist auch Alkohol konsumiert. Polizei, Marktamt, Gewerbebehörde und die Gruppe für Sofortmaßnahmen durchstreiften mehrere Stunden lang die Promenade und die Lokale. „Wir kontrollieren so lange, bis alles passt“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.