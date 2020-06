Historisches Debakel! Rapid schreibt Geschichte

Erstmals sieben Gegentreffer in einem Pflichtspiel seit 1956

Ein spätes Tor von Rapid-Stürmer Fountas verhinderte das größte Debakel der Vereinsgeschichte. 2016 verlor man mit 0:6 gegen Valencia in der Zwischenrunde der Europa League. 0:6 mussten sich die Hütteldorfer auch 1969 in der damaligen Nationalliga gegen Erzrivalen Austria Wien geschlagen geben. Erst zum zweiten Mal seit Bestehen des Klubs kassierte man überhaupt sieben Gegentreffer in einem Pflichtspiel. Am 12.02.1956 verlor Rapid 2:7 gegen AC Mailand.