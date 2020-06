Handel: Umsatzentgang in Milliardenhöhe

Die Krise habe da „tiefe Furchen“ hinterlassen, sagte Buchmüller. Im Mai gab es nach vorläufigen Berechnungen eine leichte Erholung, der Rückgang betrug ohne den Einzelhandel zur Grundversorgung aber noch 3,9 Prozent.

Umsatzrückgang in Österreich im EU-Durchschnitt

Damit rangiert Österreich mit den Umsatzrückgängen im April im Durchschnitt der EU-Länder (18,0 Prozent). In Spanien, Frankreich und Italien - also Ländern, die von der Krise besonders schwer getroffen waren - lagen die Rückgänge im Vergleich zum April 2019 zwischen 29,8 und 32,8 Prozent.