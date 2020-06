„Passiert, wenn man alle Vorschriften missachtet“

Jürgen Melzer, Mitglied des Spielerrats der ATP, unterstrich: „Das zeigt, dass man diese Pandemie nach wie vor nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Die Bilder aus Belgrad und Zadar haben alle überrascht. Man kann derzeit ein Turnier einfach nicht so ausrichten, als ob nichts wäre.“ Der 39-Jährige ergänzte: „Die US Open in New York haben so viele strenge Maßnahmen getroffen, damit genau so etwas wie jetzt nicht passieren kann.“