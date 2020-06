Lenker brachte Freund im Drogenrausch zur Polizei

Eigentlich hat ein 36-Jähriger am Sonntagvormittag in Kirchschlag in Oberösterreich nur seinem Freund aus der Patsche helfen wollen, weil dieser bei der Polizeikontrolle keinen Führerschein vorzeigen konnte. Am Ende war der Mühlviertler seinen Lappen los. Wie sich herausstellte, war er im Drogenrausch mit seinem Auto unterwegs.