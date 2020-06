Argentinische Dogge fiel junges Drogen-Paar an

Gegen 16 Uhr ging der Alarm bei der Linzer Polizei ein. Ein „Dogo Argentino“ (ein 65 Kilogramm schwerer, argentinischer Hund) hatte in einer Wohnung in der Bismarckstraße seine Halterin (19) und ihren Freund (20) angefallen und gebissen. Die junge Frau erlitt Verletzungen an beiden Armen, der 20-Jährige eine Bisswunde an der linken Hand.