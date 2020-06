Trump soll China um Wahlhilfe gebeten haben

Kein Interesse an Menschenrechten

Trump habe Chinas Präsident Xi Jinping regelrecht angefleht, „damit Xi sicherstellt, dass er gewinnen würde“, schrieb Bolton demnach. Für das Versprechen Chinas, Sojabohnen und Weizen in großem Stil einzukaufen, soll Trump Xi sogar zur weiteren Unterdrückung und Internierung der Uiguren in Umerziehungslagern ermuntert haben. Die Lage der Menschenrechte in China - etwa die Demokratiebewegung in Hongkong oder die unterdrückte muslimische Minderheit der Uiguren - hätten Trump demnach nicht interessiert.