Gebrochenes Goalie-Bein bringt Stürmer vor Gericht

Das Foul passierte in der 90. Minute im Strafraum der führenden Mannschaft, als der Stürmer einem Ball nachjagte. Ein Steilpass war es gewesen, sagten beide am ersten Verhandlungstag im März übereinstimmend, in der Folge gingen die Versionen aber weit auseinander. Der Angeklagte erklärte, beide Spieler hätten sich auf den Ball zubewegt, man sei „ineinandergerutscht“. Der 21 Jahre alte Tormann wiederum sagte, er habe den Ball bereits gehalten, als der Gegner auf ihn zugekommen sei. Er hätte ja über ihn drüberspringen können oder die Beine anziehen, meinte er.