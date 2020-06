Die Chronik eines angekündigten Dramas

Wann Ernst B. den Entschluss für sein grauenhaftes Verbrechen gefasst, ob er es von langer Hand geplant oder in einer Art Blutrausch begangen hat - das wird wohl niemals restlos zu klären sein. Warum erschlug der 63-Jährige am frühen Morgen des 6. Juni seine Ehefrau Barbara (62) in dem Haus in Wernberg, wo die beiden zusammengewohnt hatten? Warum erschoss er dann auch noch vor einem Lokal in Drobollach eine Bekannte, Renate Z. (56)? Was waren seine Gedanken, als er danach mit seinem weißen Lieferwagen nach Tarvis fuhr, dort in seinem Stammwirtshaus Kaffee und Bier trank – bevor er sich wieder in sein Fahrzeug setzte und sich eine Kugel in den Kopf jagte?