Kleine Betriebe gegenüber Stadthotels gut besucht

Kleinere oder Drei-Sterne-Hotels haben nicht so viel Aufwand. Bei der Pension „Wachau“ etwa ist die Terrasse mit Gästen ganz gut gefüllt. Das Cityhotel bietet zwölf Zimmer an, die Auslastung liegt bei 70 Prozent. Auch österreichische Gäste schauen sich jetzt Klagenfurt an.