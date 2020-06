Causa Adria Wien: Sima zweifelt „am Rechtsstaat“

Aus Medien erfahren: „Ungeheuerlich“

„Wir haben alle drei Instanzen gewonnen, bekommen aber unser Recht nicht“, so Sima. Zuletzt hätte der Oberste Gerichtshof am 27. November 2019 bestätigt, dass Ecker kein Anrecht mehr auf die Adria-Wien-Flächen habe. In der Folge sei der Antrag auf Räumung noch im Dezember gestellt worden. „Man hat uns sechs Monate warten lassen, heute wäre endlich der Räumungstermin gewesen. Und jetzt verschiebt ihn das Bezirksgericht - noch dazu, ohne uns zu informieren und ohne uns Gründe zu nennen“, kritisierte Sima die Entscheidung. Sie habe aus den Medien davon erfahren, was „ungeheuerlich“ sei.