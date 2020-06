Formel 1 will weitere zwei Europa-Rennen

Da jedoch am 6. September bereits das vorläufige Europa-Finale in der italienischen Stadt Monza stattfindet, habe der Traditionskurs in Deutschland „eine gute Chance auf ein Rennen in der zweiten September-Hälfte“, schrieb das Fachmagazin am Donnerstag. Die Formel-1-Bosse seien zu diesem Schluss gekommen, da Überseerennen wegen der unterschiedlichen Reisebestimmungen schwer planbar sind.