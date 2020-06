Persönliche Daten Bolsonaros veröffentlicht

Auf dem Twitter-Account war seit Oktober 2018 nichts mehr veröffentlicht worden. Am Sonntag waren Anhänger Bolsonaros bei den regelmäßigen Demonstrationen gegen das Oberste Gericht, den Kongress und die Anti-Corona-Maßnahmen auf starken Widerstand von Gegendemonstranten gestoßen. Am selben Tag kündigte „Anonymous Brasil“ an, man wolle jetzt wieder aktiv werden und sich „gegen jede polizeiliche Repression“ wenden.