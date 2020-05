Marsch: Nächtliches Lob nach seinem erstem Titel

Zudem wurde Lustenau nicht auf die leichte Schulter genommen. „Die Mentalität war sehr gut“, so Marsch. Damit bezog er sich aber nicht nur auf das Finale. In der mehr als zweieinhalbmonatigen Spielpause hatten sich Kapitän Andreas Ulmer und Co. vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining vor zwei Wochen zuerst in Eigenregie zu Hause und dann in Kleingruppentrainings fithalten müssen. „Ich muss ihnen ein großes Kompliment aussprechen, sie haben da wirklich sehr gut gearbeitet“, lobte Marsch.