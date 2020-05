Hacker stellte sich den fünf Fragen der Wiener ÖVP

VP: In Wien gibt es seit 1. Mai 60 Prozent der Neuinfektionen in Österreich. Im Vergleich dazu fanden etwa 25 Prozent der Testungen in diesem Zeitraum in Wien statt. Wieso behaupten Sie, dass die vielen Neuinfektionen nur aufgrund der vielen Testungen resultieren?

Hacker: In dieser Phase der Pandemie ist es ganz wichtig, dass wir uns als Stadt durch gezielte Testungen aktiv auf die Suche nach versteckten Infektionsclustern begeben. Mit Erfolg: Alleine beim Cluster im Paketverteilerzentrum der Post waren 90 Prozent jener Fälle, die wir gefunden haben, symptomfrei. Dem ist es zu verdanken, dass sich die Infektionsrate in der Millionenmetropole Wien auf so niedrigem Niveau befindet.