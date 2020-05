„Disintegration“: Video stellt Mehrspielermodi vor

Die von „Halo“-Kreativdirektor Marcus Lehto gegründete Spieleschmiede V1 Interactive hat einen neuen Trailer zu ihrem am 16. Juni für den PC (via Steam), Xbox One und PS4 erscheinendem Shooter „Disintegration“ veröffentlicht. Darin näher vorgestellt werden die drei Mehrspieler-Modi „Zone Control“, „Collector“ und „Retrieval“.