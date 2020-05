„Outriders“: Zwölf Minuten frisches Gameplay

Von den Machern von „Gears of War Judgement“ und „Bulletstorm“ kommt mit „Outriders“ eine Mischung aus Rollenspiel und Shooter für bis zu drei Spieler. Der in einem düsteren Science-Fiction-Universum angesiedelte Titel erscheint Ende 2020 auf PlayStation 5, Xbox Series X und PC sowie PS4 und Xbox One. In einem neuen, rund zwölfminütigen Gameplay-Video geben die Entwickler einen Einblick in die Benutzeroberfläche und die Möglichkeiten der Individualisierung.