Corona-Krise sorgt für Minus bei Molkereien

Die Corona-bedingte Sperre von Hotels, Gastronomie und Kantinen hat die Umsätze der heimischen Milchwirtschaft in den vergangenen zweieinhalb Monaten einbrechen lassen. Das Umsatzminus betrage je nach Molkerei bis zu 26 Prozent, das kräftige Absatzplus für Molkereiprodukte im Lebensmitteleinzelhandel habe den Ausfall nicht kompensieren können, so Kärntnermilch-Chef Helmut Petschar bei einer Online-Pressekonferenz am Mittwoch.