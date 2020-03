Spar greift Salzburger Molkerei unter die Arme

Um 90 Prozent ist der Absatzmarkt für Molkereien in Salzburg im Bereich Gastro und Hotellerie eingebrochen. Der Lebensmittelkonzern Spar springt jetzt ein: „Wir nehmen der SalzburgMilch verschiedene Produkte, die normalerweise an die Gastronomie geliefert werden, ab“, sagt Spar-Chef Gerhard Drexel. In den Regalen finden sich ab sofort auch größere Mengen an Milchprodukten, wie ein Liter Schlagobers oder ein Liter Fruchtjoghurt. „Wir wollen damit der Landwirtschaft unter die Arme greifen, da die Tiere ja trotz Krise Produkte wie Milch und Eier produzieren“, ergänzt Drexel.