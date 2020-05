Weltweit mehr als 5,5 Mio. Corona-Infizierte

Hotspots: USA, Brasilien und Russland

Das weltweit nach den USA und Brasilien am stärksten betroffene Land ist Russland. Dort wurde am Dienstag die höchste tägliche Todeszahl seit dem Corona-Ausbruch im Land registriert. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden starben binnen 24 Stunden 174 Menschen an Covid-19. Damit stieg die Opferzahl auf 3807.