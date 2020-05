Deutsche hoffen auf baldiges Gletscher-Training

Die Österreicher sind unter strengen Hygieneregeln und begleitet von vielen Corona-Tests bereits vor Wochen in das Training gestartet, bei dem der Grundstein an Fitness und Kraft gelegt wird für den Winter. Sie arbeiten dabei unter anderem auf dem Rettenbachgletscher in Sölden oder dem Kaunertaler Gletscher. Die Italiener trainieren ab Juni im Stelvio-Skigebiet, wo sie ein Hotel nur für sich reserviert haben und strenge Vorsichtsmaßnahmen einhalten müssen.