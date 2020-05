Hirscher zu Veith: „Allergrößte Wertschätzung“

Kirchgasser: „Charakter extrem gezeigt“

Besonders herzlich zeigte sich auch Michaela Kirchgasser. „In deinem Sportlerleben hast du nicht nur als du die großartigen Erfolge gehabt hast, gezeigt, welcher Mensch du bist, sondern vor allem dann, wie es nicht mehr so gut gelaufen ist und du dich so verletzt hast und wieder zurückgekämpft hast. Du hast da deinen Charakter extrem gezeigt und das macht dich als Mensch so aus. Einen Menschen, den ich sehr lieb habe, den ich in meinem Herzen eingeschlossen habe.“