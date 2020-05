Es ist sein „Hobby“: Polizist rettet Kitze vor Tod

Eine riesige Freude

Zwischen Mai und Juni bekommen Rehe in der Regel ihre Kitze, dann beginnt der Einsatz. „Am Mittwoch war ich von 8 bis 12 Uhr am Vormittag unterwegs, da hab’ ich drei Junge gefunden. Manchmal suchen wir den ganzen Tag“, erzählt er. „Man hat einfach eine riesige Freude, wenn man ein Tier entdeckt und weiß, dass es sonst gestorben wäre“, strahlt der Ex-Fußballprofi. Wie sehr er Tiere liebt, merkt man, wenn Freudenthaler von seinem treuen Begleiter erzählt: „Ich bin nie alleine auf der Suche, mein Hund Sam ist immer an einer langen Leine dabei.“