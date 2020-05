Klopp stellt Spielern Teilnahme am Training frei!

Wann es in der Premier League zum Restart kommt, ist noch nicht endgültig geklärt. Bisher galt eine Fortsetzung der Liga mit Geisterspielen am 12. Juni als wahrscheinlich. Laut Medienberichten könnte sich dieser aber um eine weitere Woche verzögern. Bedingung der britischen Regierung sind strenge Sicherheitsvorkehrungen, zudem darf die Zahl der Corona-Infizierten in England nicht wieder steigen. Der für Sport zuständige Minister Oliver Dowden stellte am Mittwoch die Genehmigung für Körperkontakt-Training im Spitzensport - also herkömmliches Mannschaftstrainings im Fußball - noch für diese Woche in Aussicht.