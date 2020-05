Haaland-Berater: Juventus wollte ihn für die U23

Dortmund-Stürmer Erling Haaland ist der neue Superstar auf Europas Fußballbühne! Mit zehn Treffern in nur sieben Spielen der Königsklasse ist der im Winter von Salzburg geholte 19-jährige Norweger jener Profi, der diese Marke am schnellsten erreicht hat. Ja, sogar Champions-League-Rekordsieger Real Madrid soll mittlerweile an Haaland dran sein. Berater Mino Raiola verrät nun: Nicht nur RB Leipzig und Manchester United, sondern auch Ronaldo-Klub Juventus wollte den Bullen-Bomber im Winter holen.