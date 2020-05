Kuhattacken: Kärnten zahlt Versicherung für Bauern

In Kärnten dürfte der Kelch von Schadenersatzforderungen an den Bauern vorübergehen. Denn bereits im Vorjahr wurde ein Versicherungspaket geschnürt, das Almbauern schadlos hält, sollte die eigene Haftpflicht nicht ausreichen. „Auch dieses Jahr werden wir die jährlichen Versicherungsprämien dafür aus dem Agrar- sowie Tourismusreferat finanzieren“, berichtete Landesrat Martin Gruber am Dienstag nach der Regierungssitzung.