Mysteriöses Fieber nach Militär-WM in Wuhan

Vor dem ersten offiziellen Corona-Fall

Die Militär-WM in der chinesischen Stadt, die als Ausgangspunkt der Covid-19-Pandemie gilt, fand wenige Wochen vor dem ersten offiziellen Coronafall am 17. November statt. Österreich war mit 69 Personen, darunter 42 Heeressportler,nach Wuhan gereist. Oberst Michael Bauer vom Österreichischen Bundesheer bestätigt: „Ja, es gab auch bei uns mehrere Verdachtsfälle. Neun Teammitglieder wurden daraufhin nachträglich getestet, und alle Ergebnisse waren negativ.“ - Was die Sportwelt in Wuhan krank machte, bleibt also ungewiss.