„Assetto Corsa“ rast am 23. Juni auf PS4 und Xbox

Rennsport-Fans sollten sich bereits den 23. Juni vormerken. Dann nämlich rast mit „Assetto Corsa Competizione“ das offizielle Game zur GT-Meisterschaft inklusive aller Fahrer, Teams und Fahrzeuge auf PS4 und Xbox One. Entwickler Kunos Simulazioni verspricht sowohl on- als auch offline fordernde Sprint-, Endurance- und Spa-24-Stunden, die unter anderem dank fotorealistischer Grafik und Wetterbedinungen „neue Maßstäbe“ in puncto Fahrrealismus und Immersion setzen sollen. Ein neuer Trailer stimmt auf die Rennsimulation ein.