3,5 Mio. EU-Bürger wollen nach Brexit bleiben

Das britische Innenministerium hat inzwischen mehr als 3,5 Millionen Anträge von EU-Bürgern auf ein Bleiberecht in Großbritannien nach dem Brexit erhalten, wie die Behörde in London am Donnerstag mitteilte. Großbritannien hat die Europäische Union zwar am 31. Jänner bereits offiziell verlassen, bleibt aber bis Ende des Jahres noch in einer Übergangsphase, in der sich so gut wie nichts ändert.