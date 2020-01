„Wir lieben Europa, wir hassen nur die EU“

Andere Politiker zeigten sich weniger euphorisch angesichts des bevorstehenden Austritts Großbritanniens. Der französische Präsident Emmanuel Macron nannte den Brexit eine „Lektion für alle“ in Europa. Der Tag des britischen EU-Austritts am Freitag sei ein „trauriger Tag“, sagte Macron am Mittwoch in Paris. Er sprach zudem von einem „Scheitern“. Zugleich warnte Macron Großbritannien, dass Frankreich sich „Druck oder Hast“ in den Gesprächen über ein künftiges Handelsabkommen mit der EU nicht beugen werde. „Das Schwerste liegt noch vor uns“, sagte auch der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian.