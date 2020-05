Die Kauflust ist größer als erwartet

Bei manchen Geschäften ist viel los, in anderen weniger. In den City Arkaden in Klagenfurt sieht man sofort, dass die Gastronomie noch geschlossen hat: Parkplätze sind einfacher zu kriegen. In anderen Einkaufszentren in Villach, St. Veit, Spittal und Wolfsberg präsentiert sich ein ähnliches Bild.