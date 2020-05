Großglockner Hochalpenstraße sperrt wieder auf!

Aufgrund von Corona und der damit verbundenen Reisebeschränkungen war unklar, ob die Großglockner Hochalpenstraße als eines der beliebtesten Ausflugsziele der Kärntner Tourismuswirtschaft aufsperren kann. Am Donnerstag dann Klarheit: „Wir haben uns daher gemeinsam mit dem Land Salzburg und den Tourismusverantwortlichen stark für eine rasche Öffnung eingesetzt. Die einstimmige Beschlussfassung ist ein wichtiges Signal für die Sommersaison in Kärnten und für den Inlandstourismus“, geben Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Martin Gruber und Tourismusreferent Sebastian Schuschnig bekannt. Ehestmöglich soll mit der Schneeräumung begonnen werden. Am 28. Mai soll man dann die Großglockner Hochalpenstraße wieder besuchen können.