Deutsches Höchsturteil „lächerlich und gefährlich“

Das EU-Recht steht seit den Verträgen von Lissabon über dem nationalen Recht, auch in der Währungspolitik - was immer wieder für Zentralismus-Kritik sorgt. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag die milliardenschweren Staatsanleihenkäufe der EZB beanstandet und sich damit erstmals gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gestellt. Anders als der EuGH entschieden die Karlsruher Richter, die Notenbank habe ihr Mandat überspannt. Die Mitglieder müssten Herr über ihren Haushalt bleiben. Der EZB wurde vorgeworfen, die Risiken nicht abgewogen zu haben. Der Vorgang sei intransparent gewesen. Mehr noch. Die deutschen Richter warfen ihren Kollegen in Luxemburg methodische und juristische Mängel vor. Also simple Schlampigkeit.