Andy Lee Lang hat eine eigene Partei gegründet

„Es sind schwierige Zeiten für uns alle“, weiß Andy Lee Lang. Der Botschafter des Rock ’n’ Roll ist seit 35 Jahren Berufsmusiker und bekomme jetzt einfach „nichts zurück“, so die Kritik an der Regierungsarbeit in Sachen Kunst und Kultur. Einen neuen Job auszuüben, bis er wieder auftreten darf, würde er auch machen, wie er uns am Wochenende versicherte. „Wenn es tatsächlich so wäre, würde ich mich nicht im Geringsten dafür genieren, Chauffeur zu sein.“