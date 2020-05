„Ehrliche Unternehmer sind die Blöden“

Wie berichtet, deckte die Finanzpolizei bei Razzien in knapp 2000 Betrieben stolze 460 Übertretungen auf. Zusätzlich zum Förderbetrug geht es auch um eine Reihe weiterer Delikte bzw. Schwarzarbeit in großem Stil. Empört zeigt sich auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP): „Die Dreistigkeit, mit der wir bei den Kontrollen oftmals konfrontiert sind, bestätigt unseren Kurs. Der überwiegende Teil der Unternehmen arbeitet in der aktuellen Krise daran, Arbeitsplätze zu sichern. Diesen Firmen helfen wir mit unseren Maßnahmen. Es gilt nach wie vor: Zeiten der Krise sind kein rechtsfreier Raum.“