Der Hüttenromantik droht ein böses Erwachen

Problematisch ist auch die Situation bezüglich der Arbeitskräfte, mit denen Jankowitsch plant. „Ich hatte zuletzt nepalesische und ungarische Mitarbeiter. Ob die in dieser Saison überhaupt einreisen dürfen ist unklar“, sagt der Wirt, der in den Wintermonaten beim Roten Kreuz arbeitet. Zudem gibt es bislang keine aktualisierten Informationen, wie die hygienischen Maßnahmen in den Matratzenlagern ausschauen sollen. „Diese Fragen müssen so rasch wie möglich beantwortet werden.“