Abstand muss auch auf den Hütten sein

Martina und Robert Graimann sind die neuen Pächter des Fraganter Schutzhauses mitten in den Hohen Tauern. „Wir möchten am 29. Mai aufsperren“, gibt sich Robert optimistisch. Die „Krone“ hat ihm bei der Hütteneindeckung über die Schulter geblickt. „Der Almweg hinauf ist noch nicht befahrbar, deshalb verwenden wir die Materialseilbahn.“ Bis zu 300 Kilogramm können damit in die Großfragant befördert werden.