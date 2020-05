Darts-Drama! Cross schafft sensationelles Comeback

Zum Gewinnen seiner Gruppe brauchte Cross mindestens drei gewonnene Legs gegen den Tschechen Sedlacek. Stattdessen führte der Tscheche nach vier Legs (best of nine) 4:0. Und dann ging die Cross-Show los... Am Ende hieß es 5:4 den Engländer, der sich mit diesem Sieg für die nächste Runde der PDC-Home-Tour qualifizierte. Dort treffen die besten 32 Quarantänen-Darts-Spieler der Welt aufeinander.