Neuer zu Neubeginn: Kritik müssen wir uns stellen!

„Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass es die Bundesliga in dieser Form, wie wir sie kennen, bei einem Abbruch der Saison nicht mehr geben wird“, versicherte Neuer. Noch in diesem Monat könnte es für die Bundesliga mit Geisterspielen wieder losgehen. „Wir Profis könnten den Bonus der ersten Startgruppe erhalten. Darin liegt eine enorme Verantwortung für uns, der wir uns mit jeder Faser bewusst sein müssen“, sagte Neuer, der mit dem FC Bayern München in Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung steht.