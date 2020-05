„Alle haben Roger Federer von Mirka abgeraten“

Pech im Spiel, Glück in der Liebe: Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney verpasste Roger Federer als Vierter hauchdünn die Medaillenränge. Dennoch denkt der Schweizer gerne an die australische Metropole zurück, denn genau dort nahm die Beziehung zu seiner jetzigen Ehefrau Mirka ihren Anfang. Hätte der Tennis-Superstar einst jedoch auf seinen Trainer gehört, dann wäre diese wohl nie zustande gekommen.