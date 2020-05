Karrieresprung für Politikerin nach Gebührenaffäre

ÖVP-Bezirksobmann Christian Dörfel sieht bei den vielen Wechseln keinen direkten Zusammenhang mit der Akten-Affäre. Er spricht von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Er hält viel von Blutaumüller. „Ich bin froh, dass Barbara Blutaumüller in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung für Windischgarsten übernimmt. Sie ist die richtige Mischung aus frischem Wind und gleichzeitig genügend Erfahrung, die sie in den letzten Jahren im Einsatz für den Ort gesammelt hat. Windischgarsten ist bei ihr in besten Händen.“