Ski-Ass Nina Ortlieb hofft auf eine WM mit Fans

„Die Zeit in der Kraftkammer und beim Konditraining haben wir super genützt. Aber jetzt können wir es kaum noch erwarten“, sagt Ortlieb, die ja in der letzten Saison die große Senkrechtstarterin im österreichischen Damen-Team war und im letzten Saisonrennen vor dem Corona-Abbruch (Super-G in La Thuile) ihren ersten Weltcup-Sieg feierte. „Es tut richtig gut, wenn man eines seiner großen Karriereziele erreicht hat. Und es gibt vor allem viel Motivation für die kommenden Aufgaben.“