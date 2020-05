Wieso Melzer beinahe Djokovics Karriere beendete

Djokovic war damals immerhin schon Dritter in der Weltrangliste. „Diese Niederlage war emotional sehr schwer für mich.“ Gedanken an einen Rücktritt machten sich breit. Und das, obwohl er 2008 bei den Australian Open bereits sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte. „Trotzdem war ich nicht glücklich“, so Djokovic, der vor allem in den „wichtigeren Duellen“ gegen die beiden Top-Stars Roger Federer und Rafael Nadal oftmals das Nachsehen hatte.