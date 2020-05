Demonstrationen zum 1. Mai mit Sicherheitsabstand

Gerettete Unternehmen sollen Mitarbeiter nicht entlassen

Während die meisten Aktionen nur digital oder massiv dezimiert stattfinden, kündigten linke und linksradikale Gruppen spontane Protestaktionen in Berlin-Kreuzberg an. Der deutsche Metaller-Gewerkschaftschef Jörg Hofmann rief anlässlich des Tags der Arbeit die Arbeitgeber dazu auf, die Beschäftigung in der Corona-Krise zu sichern. „Unternehmen, die mit öffentlichen Mitteln gestützt werden, dürfen nicht entlassen“, erklärte er am Freitag. In Deutschland befinden sich derzeit mehr als zehn Millionen Menschen in Kurzarbeit, 2,6 Millionen sind arbeitslos.