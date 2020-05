Wollten Sie‘s nicht wahrhaben, Herr Bürgermeister?

Könnte es sein, dass Sie es anfangs nicht wahrhaben wollten? Denn Island hat ja Ischgl bereits am 5. März zur Risikoregion erklärt, weil sich Touristen angesteckt hatten.

Nicht wahrhaben … Ich kann nur mit den Informationen arbeiten, die ich habe. Die isländischen Behörden waren mit dem Gesundheitsministerium in Kontakt. Am 6. März gab es eine Info auf Deutsch und Englisch, in der um erhöhte Aufmerksamkeit in Bezug auf mögliche Verdachtsfälle hingewiesen wurde. Dann haben wir Gäste, die Verdachtsfälle waren, und auch Mitarbeiter des Kitzlochs getestet. Dass der Barkeeper infiziert war, habe ich vom Ortsarzt am 7. März gegen 21 Uhr erfahren.