Cobra-Einsatz nach Schuss vor Wohnung

In Angst und Schrecken hat ein Betrunkener die Anrainer in der Steinfeldstraße in Steyr versetzt. Der 51-Jährige schoss mit einer Schrotflinte herum. Die Cobra rückte aus und nahm den Mann fest. Und in Schlüßlberg (ebenfalls OÖ) bedrohte ein 32-Jähriger einen 27-jährigen Bekannten mit einer Machete. Grund: 50 Euro Schulden.