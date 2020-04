Wiener Tanzschulen bangen um ihre Existenz

Tanzen steht auf der Beliebtheitsskala bei allen Altersgruppen ganz oben. Grundsätzlich also eine gute Ausgangslage für die vielen Tanzschulen der Stadt. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen diese aktuell jedoch geschlossen haben. Wann und unter welchen Bedingungen wieder aufgesperrt werden kann, ist noch nicht bekannt, die Zukunft entsprechend ungewiss. Die Traditions- und Familienbetriebe bangen gleich wie die Nachtclubs um ihre Existenz, denn die finanziellen Belastungen für Mieten und Co. bleiben an den Betrieben hängen, obwohl sie mittelfristig keinerlei Einnahmen verbuchen.