97-jährige Heimbewohnerin nach Infektion gesund

Am 20. März wurde die Seniorin positiv auf das hartnäckige Virus getestet. Sie wurde zuerst im Krankenhaus Wels und dann in Steyr behandelt. „Die Oma hatte Fieber und sie war schon ganz schwach. Im Heim sprachen sie von einem multiplen Organversagen“, erinnert sich Enkelin Manuela Aichinger. Doch die Ärzte in Steyr brachten die Pensionistin wieder auf Vordermann.