„Silberwasser“ kein Wundermittel gegen das Virus!

Silberwasser einst beliebtes Desinfektionsmittel

Fakt ist: Es gibt keine aussagekräftigen Studien zur Wirksamkeit von Silberwasser gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Die medizinische Anwendung von Silber war schon in der Antike bekannt, unter anderem zur Wundbehandlung. Um 1900 herum war kolloidales Silber, also in Wasser gelöste winzige Silberteilchen, ein beliebtes Desinfektionsmittel. Auch heute noch gibt es Wundverbände und Salben, die Silber enthalten.