Olympia 2021: Filzmoser nützt „Vorbereitungsruhe“

Der Internationale Judoverband (IJF) beschloss, den Status quo der Ranglisten beizubehalten. Ungefähr die gleiche Zahl an Turnieren, wie vor dem Coronavirus-Stillstand noch ausständig waren, sollen für das Ranking noch durchgeführt und herangezogen werden. Derzeit hat Filzmoser besonders viel Spaß am Trainieren. „Dass dir mal nichts wehtut, ist extrem selten. Ich brauche keine Physiotherapie, denn es geht echt gut. Das ist eine Phase in meiner Karriere, die echt neu ist.“ Sollte am Jahresende der Punktestand passen und sie der Quali nicht nachrennen müssen, dann werde sie etwas herausnehmen und einen neuen Aufbau machen.